Spettacolo per ragazzi a Vestenanova: «Una minestra di sasso»

Per il festival «Non Fossilizziamoci» sabato 13 luglio alle 20.45 al Mulino dei Gaji di Vestenanova (o in caso di pioggia alla sede della Proloco) è in programma uno spettacolo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Il titolo è «Una minestra di sasso» ed è uno spettacolo teatrale per narr-attrice Evelina Pershorova.

Un grande baobab evocato al centro della corte, una narr-attrice, la musica... e la storia prende vita. Si racconta di un leone arrivato da poco e del suo rapporto con le creature della terra straniera che lo ospita, tutti attorno ad una zuppa che cuoce e, nell'attesa della condivisione del cibo, la giocosa scoperta delle reciproche identità e differenze.