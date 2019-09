Un due tre…arte: stati generali della cultura e dell’arte veronese agli ex magazzini generali

"Un due tre...arte - Cultura e Intrattenimento" e Gli Stati Generali della Cultura e dell’Arte Veronesi, per le Giornate Europee del Patrimonio 2019, a Verona, dal 20 al 22 settembre nell’area degli Ex Magazzini Generali di Verona (Via Santa Teresa 12): tre giorni interamente dedicati all’arte e alla cultura veronese con spettacoli, musica, concerti, arte, workshop, il market dell’artigianato creativo e Cucine a Motore Food Truck Festival.

«Il progetto - racconta Alessandra Biti, Presidente di Studioventisette, Società organizzatrice dell’evento con Doc Servizi - nasce dalla volontà del Presidente della Quinta Circoscrizione, Raimondo Dilara di valorizzare la quinta circoscrizione e in particolare un’area meravigliosa come quella dei Magazzini Generali. Inoltre, valorizzare questo spazio con un evento che è interamente dedicato all’arte, alla cultura e all’intrattenimento, durante le Giornate Europee del Patrimonio, è ancora più ricco di valore, vista la recente riqualificazione del sito che ospita un patrimonio architettonico e storico importantissimo per Verona. Abbiamo incontrato, insieme al Presidente Dilara, Maria Teresa Pizza, Direttrice del MusALab - Museo Archivio Laboratorio Franca Rame e Dario Fo - che è un’eccellenza del nostro territorio ancora poco conosciuta da cittadini e visitatori. Con loro si è creata una sinergia speciale che si sviluppata nella forte volontà di organizzare un evento per valorizzare sia il museo che l’incredibile patrimonio architettonico e culturale degli Ex Magazzini Generali. Così insieme ad Alessandro Formenti di Doc Servizi abbiamo pensato di realizzare una tre giorni interamente dedicata all’arte e alla cultura veronese che culminasse con una giornata speciale realizzata per fare incontrare tutti gli enti, le associazioni, i professionisti e gli operatori che a diverso titolo si occupano di cultura, arte e intrattenimento nella provincia di Verona. Abbiamo creato così una giornata dal titolo gli Stati generali della cultura e dell'arte veronese" che a partire dalle 9.30 del mattino alle 19 di sera di sabato 21 settembre, farà incontrare attraverso molti tavoli tematici passando attraverso il teatro, la musica, la danza, la poesia, la letteratura, il cinema, le artivi visive e multimediali, gli aspetti tecnici e i grandi eventi oltre 80 realtà del territorio».

L’obiettivo del progetto è quello di mettere in rete far dialogare gli operatori culturali della città per creare una rete virtuosa di possibili collaborazioni per analizzare le possibili criticità del territorio e trovare insieme delle soluzioni. L’evento sarà accompagnato da attività culturali e di ristorazione con una speciale tappa del tour nazionale di Cucine a Motore – FoodTruck Festival. Ma non solo la domenica mattina al pubblico partecipante, munito di tappetino, veranno offerte per la rassegna “Mens sana in corpore sano” due lezioni speciali di Streaching posturale e Pilates dalle 11 alle 13 per aumentare la creatività attraverso il rilassamento e la concentrazione.

E quindi laboratori, spettacoli, pilates e streaching open air, street food con una speciale tappa del tour nazionale di Cucine a Motore – FoodTruck Festival, il market di artigianato creativo, l’Aperitivo con il Vespa Club Verona e poi musica e concerti con grandi ospiti, espressione dell’eccellenza del nostro territorio: ULULA E I 9 DI TROPPO (ven. ore 21.30), ALBAN FUAM (sab. ore 21.30), C+C MAXIGROSS (dom. 20.30), LEONARDO MARIA FRATTINI (sab. 13.30), JACOPO GOBBER electro dj set (sab. 20.30).

L’evento è organizzato da Studioventisette in collaborazioni DocServizi con il patrocinio della 5a Circoscrizione del Comune di Verona, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’Archivio di Stato, del Cedac e del Children’s Museum Verona e del MusALab - Museo Archivio Laboratorio Franca Rame e Dario Fo che per l’occasione prevede un’apertura straordinaria con visite guidate gratuite. La manifestazione è realizzata inoltre con il contributo di Ater. L’ingresso all’evento a tutte le inziative previste è gratuito.

