Al Teatro S.Teresa lo spettacolo "Un divorzio amichevole"

Sabato 2 novembre alle ore 21.15 presso il Teatro S.Teresa di Verona la compagnia Luci della Ribalta di Bolzano (BZ) presenta lo spettacolo "Un divorzio amichevole". Commedia di Pierre Chesnot. Regia di Alessandro Di Spazio

TRAMA - In una Parigi in festa per l’imminente Natale, Roland Barrot, apprezzato pubblicitario, viene lasciato dalla moglie che decide di trasferirsi con la figlioletta dalla madre a pochi giorni dal Natale. La sua storica amante Stepfanie Mercier, arrampicatrice sociale snob, ne approfitta all’istante per programmare le nuove nozze e per stabilirsi in casa con la complicità della zelante madre Geneviève.

Biglietti Online al link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/title/402

