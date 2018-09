Al Canoa Club di Verona in scena lo spettacolo "Un brutto, bruttissimo anatroccolo"

A chi non è capitato di sentirsi un po' bruttino come l'anatroccolo di Andersen? Il 29 settembre al Canoa Club di Verona Fondazione Aida presenterà “Un brutto, bruttissimo anatroccolo” (ore 17), regia di Pino Costalunga, uno spettacolo per sensibilizzare sul tema della diversità e tolleranza (dai 5 anni).

In scena si incontrano tre strani personaggi, tutti in qualche modo un po' "brutti" e un po' "diversi": il narratore - Pietro, un po' grasso e impacciato - un celeberrimo pianista, il Professor Pianissimo de Pianis - che piange come un bambino quando si arrabbia - ed il suo aiutante Mandracche . Tutti hanno qualche difettuccio da nascondere. E forse per questo hanno la pessima abitudine di offendere e prendere in giro il prossimo. Ma nonostante tutto, riescono a trovare un accordo per raccontare una bellissima favola.

Canoa Club Verona (via Dogana 6, Verona)

Biglietto: bambini 4/12 anni 4 euro, intero 5 euro

Info: Fondazione Aida tel 045/8001471 – 045/595284