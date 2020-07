I Trovarobe rileggono Verdi con «Un ballo in mascherina» a Tregnago

Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi: la fosca vicenda della congiura di palazzo incoraggiata dai mascheramenti. Una storia che sarà raccontata da «I Trovarobe», il collettivo di Gaetano Miglioranzi, Alessandra Torricelli, Lorenzo Garonzi e Nicola Cordioli. Il gruppo ha ribattezzato lo spettacolo Un ballo in mascherina e, con una buona dose d'ironia, alleggeriranno anche le trame più complesse, tra prosa e musica.

È questo il terzo spettacolo della rassegna «Improvvisamente l'estate scorre», una serie di quattro eventi per riprendere contatto con musica e teatro in quest'estate pandemica. Lo spettacolo è articolato in due tempi, con qualche minuto di pausa tra l'uno e l'altro, e si svolgerà all'aperto, ma sotto l'ingresso dell'Auditorium, presso l'ex ItalCementi di Tregnago.

I posti disponibili sono 15, ovviamente distanziati. È possibile portare un seggiola pieghevole personale per sedersi. La prenotazione è obbligatoria e gratuita. E in caso di un numero elevato di prenotazioni, è prevista una replica alle 19.

Per prenotare si può inviare una mail a scrivi@matteozenatti.net oppure inviare un messaggio (sms, whatsapp) al numero 3479640311.