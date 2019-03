"Un amore così grande" esce in dvd: incontro con Francesca Loy e produttori in Feltrinelli

Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, i produttori Michele Calì e Federica Andreoli con l'attrice protagonista Francesca Loy incontrano il pubblico in occasione dell'uscita in dvd del film "Un amore così grande".

Un lungometraggio dedicato all'amore e alla passione per la musica lirica raccontati attraverso gli occhi di due ragazzi protagonisti di questa dinamica commedia sentimentale ambientata tra San Pietroburgo e Verona.