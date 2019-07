Raf e Umberto Tozzi insieme all'Arena di Verona per un concerto unico

È iniziato tutto due anni fa, nel 2017, dall'Arena di Verona, quando Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati sul palco dell'anfiteatro in occasione del concerto-evento di Tozzi "40 Anni Che Ti Amo", e sull'onda dell'entusiasmo hanno deciso di tornare a collaborare e di cantare insieme.

Proprio su quello stesso palco torneranno il 25 settembre 2019 per la festa che chiuderà il tour a due che, nei mesi scorsi settimane, li ha visti protagonisti nei palasport.

In scaletta più di 30 pezzi, da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma anche Ti pretendo, Gli altri siamo noi, Il battito animale, Immensamente, il loro nuovo brano a due Come una danza e molti altri, tra cui l'immancabile hit Gente di Mare.

Due repertori immensi e straordinari, rivisitati a due voci, insieme a una super band formata da 10 elementi: così i 2 artisti, a partire dalle scorse settimane, con tutta la loro grande energia stanno coinvolgendo il pubblico con una serie di concerti nei palasport di tutta la penisola.

Sul palco con loro i musicisti Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba).

L’evento all’Arena di Verona è prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Colorsound.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/396831817588450/

- www.friendsandpartners.it

- https://www.ticketone.it/raf-tozzi-biglietti-verona