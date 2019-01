Ultimo weekend al villaggio di Natale Flover: domenica arriva la Befana

Ultimo weekend di spettacoli al Villaggio di Natale Flover (Bussolengo - VR), sarà l’occasione per salutare Babbo Natale, Mamma Natale e gli elfi prima che vadano a riposare e a preparare il prossimo Natale. Non solo, domenica 6 gennaio alle 10 e alle 16 arriverà anche una simpatica vecchietta...la befana, che regalerà caramelle a tutti i bambini (buoni). In questi ultimi giorni di apertura l’ingresso sarà gratuito e sarà anche un’opportunità per acquistare a prezzi scontati tutto quel che riguarda gli addobbi natalizi (luci, pini, decorazioni, ecc...). Questa ventiduesima edizione ha riscosso un grande successo di pubblico: dal 3 novembre 2018, quando il Villaggio ha aperto le sue porte, ad oggi sono state oltre 250mila le persone che hanno visitato il Villaggio di Natale Flover.



Un’edizione che è stata ancora più ricca e coinvolgente, grazie alla nuova scenografia montana - con tanto di funivia - e le tante ambientazioni come la Baita di Babbo Natale, il Bosco dei Pini, la Galleria delle luci, il Portico dei Presepi, l’area dedicata ai Villaggi Americani natalizi, il trenino Flover Express, la Fabbrica dei Giocattoli e le Trend Room, dove è stato possibile scoprire le ultime tendenze del Natale 2018 nel campo della decorazione, dell'oggettistica, del fai da te e dell'addobbo della tavola.



Numerosi anche gli spettacoli e i laboratori per grandi e bambini, alcuni dei quali particolarmente “golosi” come la “Choco Fest”, la “Festa della Pizza”, la “Festa Tirolese” e il cooking show con Gabriele Ferron, maestro di cucina e ambasciatore del riso nel mondo.

Dove: Flover Garden Center, via Pastrengo 14, Bussolengo (VR)

Quando: fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 orario continuato e ingresso gratuito

