"L'ultimo peccato", grande festa di Capodanno al Best Western Plus Hotel Expo

L'ultima grande notte del 2018 passatela con noi. Per la prima volta Best Western Plus Hotel Expo si trasformerà nella location perfetta per un party esclusivo. Lo sfarzo degli anni d'oro e il divertimento più estremo.

BEST WESTERN PLUS HOTEL EXPO

- CAPODANNO 2019 -

Una notte, forse mai più.

EVENTO IN PREVENDITA - POSTI LIMITATI

Dalle 20.00 alle 03.00



Le opzioni disponibili (fino al 20 dicembre):

INGRESSO al PARTY in PREVENDITA

Dalle 22.00 sarà possibile accedere al party. Due le situazioni musicali e SPECIAL ANIMATION SHOW.

PREZZO: 50,00€ pp comprensivo di ingresso al #party e #openbar

INGRESSO con BUFFET in PREVENDITA

Dalle 20.30, nelle sale dell'hotel potrete accedere al #buffet dinamico.

PREZZO: 100,00€ pp comprensivo di Cena a #buffet; brindisi di mezzanotte, ingresso alla festa e #openbar.

Menù del buffet

ANTIPASTI

Prosciutto Crudo di Parma 18 mesi con gnocco fritto

Sottilissima di Mortadella Bologna IGP con grissini

Le tre stagionature del Monte Veronese con mostarde e miele d'Acacia

Grana Padano a scaglie con pere Williams e noci

Ruota di Gorgonzola Dop con cialde di polenta

Crocchette di patate e salsa rosa

Fantasia di fritti dello Chef

Pizzette di pasta sfoglia al forno

Cesto del fornaio

Buffet di mesticanze assortite e crudités di verdure

Buffet di verdure cotte

Polenta calda con funghi di bosco e lardo di Colonnata

PRIMI

Ravioli alla melanzana con maggiorana fresca, crumble di polenta e panna acida

SECONDI

Pluma di maiale Portoghese bianco, radicchio stufato e veli di Monte Veronese

Acqua e vino sono inclusi.

Pandoro e Panettone con crema alla vaniglia.

Caffè



INGRESSO con CENONE in PREVENDITA

Dalle 20.00, Cenone al “Ristorante Vittoria”

PREZZO: 150,00€ pp comprensivo di #cenone seduto e servito; brindisi di mezzanotte, ingresso alla festa e #openbar.

Menù Cenone

ANTIPASTI

Sandwich di crudità di ricciola, ginger, menta, essenza al bergamotto e lime essiccato con spuma di cipollotto e nocciole

Carpaccio di vitello marinato al pepe bianco e rosmarino, gambero al forno, crostone di pane e salsa alla provola affumicata

PRIMI PIATTI

Ravioli alla melanzana e ragù di branzino con maggiorana fresca, crumble di polenta e panna acida

Gnocchi di malga con porcini, tartufo nero e cialda di grana padano

SECONDI PIATTI

Trancetto di san pietro al forno, crema di lenticchie nere, maionese alla barbabietola e carota arrostita.

Pluma di maialino iberico, topinambur, frutti rossi e soffice di mais e gorgonzola dolce.

DESSERT

Bavarese allo champagne con gelée al melograno, croccante al pistacchio e polvere di liquirizia

Bevande Acqua, vino e caffè inclusi.

Prenotazioni cene, prevendite e tavoli: + 39 329 7859891

o il NUMERO +39 346 0366108 // +39 329 6383084



Mail: studio42events@gmail.com



Dal 20 Dicembre in poi fino ad esaurimento posti:

55€ OPEN BAR solo #party

120€ BUFFET + OPEN BAR

Musica e Spettacoli con un'animazione mai vista prima.

TAVOLI - A disposizione per creare soluzioni su misura per qualsiasi esigenza.

TAVOLI a partire da 250€

250€ 2 bottiglie Base (ingresso escluso)

340€ 2 bottiglie Premium (ingresso escluso)



Info: +39 329 7859891 // +39 346 0366108 // +39 329 6383084

EVENTO RISERVATO AD UN PUBBLICO ADULTO - Un abbigliamento adeguato fa di te ospite gradito.

(fonte Facebook)