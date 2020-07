Speciali visite guidate alla Galleria d'Arte Moderna per la mostra su Ugo Zannoni

Prende avvio dopo l’inaugurazione della mostra "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate" e la riapertura della GAM, lo scorso 26 giugno - un lungo ciclo di visite guidate gratuite. Vari gli appuntamenti: alcuni guidati da esperti presenteranno in modo narrativo e approfondito i temi salienti dell’esposizione da diversi punti vista, mentre altri illustreranno il percorso storico della Galleria d’Arte Moderna rinnovato con alcune nuove e importanti opere, tra le quali il grande dipinto di Gaetano Previati, Maternità recentemente concesso in prestito da Banco BPM, e il quadro di Pietro Roi Giulietta e Romeo, altro prestigioso prestito concesso dai Musei Civici di Vicenza. Questi “ospiti speciali” arricchiscono contesti specifici della collezione civica d’arte moderna e sono una significativa occasione per comprendere relazioni e ambiti della storia dell’arte della nostra città.

Con questi obiettivi, volti alla valorizzazione del patrimonio artistico, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona con la Direzione Musei Civici intende offrire alla cittadinanza e ai turisti l’occasione di incontro con i componenti del Comitato Scientifico della mostra, ciascuno esperto in un ambito specifico, in collaborazione con la sezione didattica dei Musei Civici e Le Macchine Celibi. Le visite guidate avranno quindi un doppio taglio: con i curatori della mostra in corso il giovedì e il venerdì per la presentazione dell’esposizione e gli approfondimenti tematici; con gli operatori didattici dei Musei Civici di Verona il sabato e la domenica per la presentazione della collezione della Galleria d’Arte Moderna e della mostra.

I tour guidati gratuiti:

inizieranno giovedì 9 luglio e continueranno per tutta la stagione estiva il giovedì , venerdì , sabato e domenica alle ore 16 ;

e continueranno per tutta la stagione estiva il , , e alle ; avranno una durata massima di un’ora, previo acquisto del biglietto (on-line o presso la biglietteria della GAM) e prenotazione gratuita della guida almeno un giorno prima chiamando i numeri 045 8036353 o 045 597140 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16.; sabato ore 9-13).

Oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune.verona.it. Nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le visite potranno essere effettuate a piccoli gruppi (massimo 15 persone). Di seguito il calendario del mese di Luglio, a cui si accompagnerà presto quello dei mesi di agosto e settembre.

Visite nel mese di luglio 2020 alle ore 16

Giovedì 9

Pietro Trincanato, Storico: Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d'Italia. Il focus - che seguirà alla presentazione generale della mostra - sarà dedicato all'impegno civile mostrato da Ugo Zannoni nel ruolo di artista e mecenate.

Venerdì 10

Elena Casotto, Storica dell’arte: La collezione d’arte di Ugo Zannoni, collezionista per diletto e mecenate per passione civica. La visita verterà soprattutto sulla collezione d’arte di Ugo Zannoni, sulla sua formazione, sul suo passaggio al museo nei primi anni del ‘900 sulla sua arte tenendo conto dei riferimenti ad artisti antichi e moderni presenti nella sua collezione.

Sabato 11

Operatori didattici dei Musei Civici di Verona - Le Macchine Celibi Visita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla mostra La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate

Domenica 12

Operatori didattici dei Musei Civici di Verona - Le Macchine Celibi. Visita alla Galleria d'arte moderna e alla mostra La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate

Giovedì 16

Isabella Brezigar, Storica dell’Arte – Musei Civici di Verona: Le donazioni di Ugo Zannoni e l'origine della Galleria d'arte moderna. Come nasce la Galleria d’arte moderna di Verona e lo sguardo alla contemporaneità di Ugo Zannoni suo fondatore.

Venerdì 17

Maddalena Basso, Storica dell’architettura Ugo Zannoni e Giacomo Franco: un patronato artistico. La visita sarà l’occasione per accogliere il punto di vista di uno storico dell’architettura che guarderà all’artista sottolineando la relazione con gli aspetti architettonici di alcune sue opere e il confronto intellettuale con il suo padrino.

Sabato 18

Operatori didattici dei Musei Civici di Verona - Le Macchine Celibi. Visita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla mostra La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate.

Domenica 19

Operatori didattici dei Musei Civici di Verona - Le Macchine Celibi. Visita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla mostra La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate

Giovedì 23

Pietro Trincanato, Storico: Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d'Italia.

Evento speciale / Save the date

Venerdì 24

Francesca Rossi Direttore dei Musei Civici di Verona: La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate

Una visita speciale con il Direttore e curatore della mostra

Sabato 25

Visita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla mostra "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate".

Domenica 26

Visita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e alla mostra La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate.

Giovedì 30

Isabella Brezigar, Storica dell’Arte – Musei Civici di Verona: Le donazioni di Ugo Zannoni e l'origine della Galleria d'arte moderna.

Venerdì 31

Camilla Bertoni, Storica dell’arte: Zannoni interprete della committenza borghese di fine ‘800”. La visita racconterà la relazione tra la committenza e l’artista nella società di fine ‘800 presentando le opere realizzate e le diverse modalità interpretative.

Informazioni e contatti

Web: https://gam.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69852

Prenotazione obbligatoria

(entro il giorno precedente la data prescelta)

Segreteria didattica dei Musei Civici del Comune di Verona

da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

il sabato dalle 9 alle 13

tel. 045 8036353 – 045 597140

segreteriadidattica@comune.verona.it