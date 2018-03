Tzimbar Race: trail, mountain bike e prove cimbre nel cuore della Lessinia

TRAIL, MOUNTAIN BIKE, PROVE CIMBRE - Uno straordinaria esperienza di sport nel cuore del Parco Naturale della Lessinia!

Tre diverse discipline: trail, mountain bike e prove di forza e abilità, per tutti gli sportivi che desiderano mettersi alla prova in una competizione sportiva unica nel panorama veronese.

10 km di corsa in montagna

Dislivello: 500 m

15 km di Mountain bike

Dislivello: 800 m

Prove Cimbre di forza e abilità

Da soli o in team, sarà possibile partecipare a questa gara unica nel suo genere sui sentieri dell'Alta Lessinia, affrontando tre frazioni tecniche consecutive: la prima di corsa, la seconda in mountain bike e la terza, superando alcune particolari "prove cimbre", ispirate alle tradizioni delle antiche popolazioni germaniche che hanno colonizzato per primi la Lessinia e che svolgevano in particolare l'attività del boscaiolo.

L'ultima frazione caratterizza infatti questo triathlon impegnando i partecipanti nel superare diverse prove che richiedono forza, abilità ed equilibrio usando tronchi e legna, ma non solo...



L'edizione 2018 sarà caratterizzata inoltre dalla possibilità di affrontare la Tzimbar Race con sole due frazioni, sia a partecipazione individuale (Frazione di corsa + prove cimbre) sia in coppia. Per tutti i dettagli sulle tipologie di partecipazione e iscrizione leggi il regolamento dettagliato...e allora, Cosa aspetti? Iscriviti ora a Tzimbar Race e rivivi le antiche tradizioni della Lessinia all'insegna dello sport!

TZIMBAR RACE

DOMENICA 22 LUGLIO 2018

Erbezzo (VR) - ore 9:30

Se hai bisogno di informazioni per iscriverti o hai bisogno di aiuto chiama il numero 320 1494343

