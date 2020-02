Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 18 al 23 febbraio 2020

Il trio di Luca Scardovelli ospita il mantovano Mauro Negri, clarinettista, sassofonista, docente, compositore, arrangiatore, un autentico personaggio di riferimento del jazz italiano ed europeo, un artista di levatura internazionale con al suo attivo numerosissime incisioni. Ha collaborato tra gli altri con Kenny Wheeler, Stefano Bollani, Steve Lacy, Enrico Rava, Gato Barbieri, Paolo Fresu, Lee Konitz, Natalie Cole.

Martedì 18 febbraio (ore 21.30) il jazz “made in Italy” capitanato dal grande clarinettista-sassofonista mantovano Mauro Negri.

Venerdì 21 febbraio (ore 22) un sound che mescola jazz e rock, ma anche ambient e world music, con l’imperdibile Malafede Trio.

Domenica 23 febbraio (ore 19) serata “a tutta… dixieland” con la super Royal Garden Jazz Band.

Martedì 18 febbraio, ore 21.30

MAURO NEGRI meets LUCA SCARDOVELLI TRIO (Jazz)

Il progetto nasce dall’idea del chitarrista mantovano Luca Scardovelli che, con Matteo Vallicella al contrabbasso ed Enrico Truzzi alla batteria, fonde tutta la passione per il jazz tradizionale con idee più moderne. Il risultato si può apprezzare nelle composizioni originali, dal sound fresco, ricercato, ma che coinvolge fin dai primi ascolti. Per questa speciale occasione il trio ospita Mauro Negri, noto clarinettista e sassofonista mantovano, che non ha certo bisogno di molte presentazioni.

Venerdì 21 febbraio, ore 22

MALAFEDE TRIO (Vanguard, Fusion)

Il Malafede Trio, uno dei più interessanti e creativi progetti musicali italiani, nasce nel 2015 da un’idea di Federico Malaman, ormai punto di riferimento internazionale per il basso elettrico, e si completa con Riccardo Bertuzzi alla chitarra e Ricky Quagliato alla batteria, nomi di rilievo nella scena musicale. Nel 2016 esce il primo lavoro discografico Touché, un vero e proprio viaggio senza tempo dalla Vanguard alla Fusion più astratta e intimista.

Domenica 23 febbraio, ore 19

ROYAL GARDEN JAZZ BAND (Dixieland)

L'obbiettivo principale della Royal Garden Jazz Band è quello di far divertire appassionati, nostalgici e intenditori del Dixieland (musica degli anni '20-‘30-‘40) portando alla luce quelle sonorità ormai un po’ dimenticate ma pur sempre apprezzate di Louis Amstrong, Billy Holiday e molti altri grandi del jazz del primo dopoguerra. La voce di Caterina Dal Zen è accompagnata da

Rossano Fravezzi al clarinetto, Gigi Ghezzi alla tromba, Saulo Agostini al trombone, Francesco Agostini al piano, Maurizio Rozzoni al basso, Franco Aldegheri al banjo e Pietro D'elia alla batteria.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com