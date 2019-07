"Tutta casa, letto, chiesa" di Franca Rame e Dario Fo in scena al Teatro Laboratorio

Il 18 luglio ore 21 al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) in occasione del compleanno di Franca Rame, è di scena “Tutta casa, letto, chiesa” di Franca Rame e Dario Fo, regia di Franca Rame con Marina De Juli.

Lo spettacolo si compone di monologhi comico-grotteschi sulla condizione femminile: “La donna sola” (una donna che ha tutto all'interno della propria casa, vive secondo i canoni offerti dalla tv, ma non ha la cosa più importante, il rispetto da parte del marito e la fiducia in se stessa. Scopre una dirimpettaia che non aveva mai visto e le confida in un narrare tragicomico, la sua vita); “Il risveglio” (un brano per ridere e per riflettere che porta alla ribalta tutto l'universo di sentimenti ed emozioni represse dalla donna di oggi, risucchiata dallo stress della vita quotidiana e dai ritmi che è costretta a tenere tra casa e lavoro).

La seconda parte dello spettacolo è dedicata all'argomento "sesso". Se ne parla sia attraverso un'esilarante lezione sia con un'antica giullarata, piena di umorismo e di poesia. Uno spettacolo tra il comico e il grottesco che si dipana fra un'ironia sapiente e uno slancio alla riflessione e all'impegno sociale. Tutto visto con gli occhi delle donne che non hanno perso la capacità di ridere guardandosi allo specchio. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo è organizzato in occasione dei Magazzini Generali della Cultura. Evento in collaborazione con MusaLab.

Informazioni e contatti

Tel. 045-8031321 – 3466319280

Mail: info@teatroscientifico.com

Web: https://www.teatroscientifico.com/spazi-2/teatro-laboratorio-allarsenale-2/