Le vacanze di casa mia: due passi in amicizia tra natura, storia e archeologia a Verona

È partita nel giugno 2019, e proseguirà a lungo termine, una bella inziativa: camminate di un’ora circa partendo da via Albere Verona per scoprirla ed esplorare la verde Spianà e i quartieri vicini. Ecco gli appuntamenti della settimana dal 12 al 18 agosto 2019.

La passeggiata svela l’armonica presenza di moderni palazzi, ville liberty, case di campagna, aree archeologiche, prati, boschi, fiori, orti, alberi da frutta, strade asfaltate e bianche, parchi.

DOVE - Ritrovo all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi.

QUANDO - Ci si trova più volte a settimana a volte al mattino a volte la sera

Presentati puntuale qualche minuto prima dell’orario fissato.

AGGIORNAMENTI - Giorni e orari vanno settimanalmente verificati: metti “mi interessa” o “parteciperò” all’evento su Facebook e riceverai la notifica automatica d’avviso.

Gli appuntamenti vengono annunciati di settimana in settimana sulla pagina Facebook di via Albere Verona; in alternativa si può chiedere di essere avvisati scrivendo a easygreenverona@gmail.com

Chi preferisce può chiedere nell'email di far parte del Gruppo Whatsapp dedicato (specificando il proprio numero di cellulare).



COSTI - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, informali, gratuiti.



RESPONSABILITA’ - Si tratta di un’iniziativa informale: ognuno è responsabile di se stesso.

INTENSITA’ - A passo svelto che permetta la conversazione. Di solito i percorsi sono di circa 4/5 chilometri, mezz’ora di cammino all’andata e mezz’ora per il ritorno.

CANI - Benvenuti nel rispetto del Regolamento del Comune di Verona per la tutela degli animali (conosci già l‘area dedicata ai cani di via Albere 96?).

GALATEO - Ci presentiamo agli orari indicati con un po’ di anticipo per non far aspettare gli altri (si parte puntuali); sopprattutto quando passiamo vicino alle abitazioni teniamo un volume di voce moderato; facciamo un sorriso a chi ci incrocia; rispettiamo fiori e frutti: non li cogliamo, li fotografiamo; con le persone nuove nel gruppo instauriamo subito un clima amichevole; per rispetto della privacy fotografiamo le persone solo di spalle (o sfochiamo il viso o le targhe delle auto); ci muoviamo in un gruppo compatto (chi è in testa ogni tanto controlla che le persone in coda siano vicine – particolarmente quando si attraversano strade); dove ci sono stiamo sui marciapiedi.



PIOGGIA - Con pioggerellina leggera l’uscita è confermata, altrimenti ci si vede l’appuntamento successivo.



Sul sito le immagini di qualche nostro bel percorso: http://www.viaalbereverona.com



CON GUIDA - Ti piace partecipare a camminate anche con guida storica nei nostri territori? Guarda le prossime date nella pagina eventi del sito.

Con noi o con chi vuoi scopri la bellezza del nostro quartiere Stadio a Verona e dintorni! È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Informazioni e contatti

Web: http://www.viaalbereverona.com