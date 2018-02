Torna l'iniziativa "Turista nella mia città": alla scoperta dei Musei civici di Verona

Ogni prima domenica del mese ingresso ad un euro in tutti i Musei Civici di Verona e l'iniziativa "Turista nella mia città": domenica 4 marzo in programma sei visite guidate della durata di un'ora in tutti i Musei Civici.

Il programma

ore 10.00 - Museo Archeologico Al Teatro Romano

ore 11.30 - Museo lapidario maffeiano

ore 12.30 - Arena di Verona

ore 15.30 - Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

ore 16.00 - Museo Civico di Storia Naturale di Verona

ore 17.00 - Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

COSTO DI INGRESSO AL MUSEO: 1 euro per tutti

COSTO VISITA GUIDATA: Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona Pagamento in loco all'arrivo Posti limitati

Iscrizione obbligatoria entro giovedì 1 Marzo.

Informazioni e prenotazioni

Web

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00 tel. 045 8036353 – tel/fax 045 597140 segreteriadidattica@comune.verona.it