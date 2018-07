"Turandot" di Giacomo Puccini in Arena per la seconda rappresentazione

Dopo la trionfale prima rappresentazione in un’Arena gremita in ogni ordine di posto, Turandot di Giacomo Puccini torna in scena giovedì 5 luglio alle ore 21.00. L’allestimento, ripreso per il 96° Arena di Verona Opera Festival 2018, è firmato da Franco Zeffirelli, con i costumi del premio Oscar Emi Wada, i movimenti coreografici di Maria Grazia Garofoli e il light design di Paolo Mazzon.

Coronata dalla luna piena che ha fatto capolino sul finale dell’opera, la meravigliosa favola pucciniana alla sua prima rappresentazione del Festival 2018 ha conquistato il pubblico di un’Arena pressoché sold-out. La magia è pronta a ripetersi per la seconda recita, che vede importanti debutti in un cast dal prestigio internazionale.

Torna sul podio areniano il direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa, molto apprezzato in Carmen, e vediamo affrontare per la prima volta in Arena i personaggi principali di Turandot artisti già molto applauditi dal pubblico dell’anfiteatro e diventati specialisti dei rispettivi ruoli su palcoscenici di rilievo mondiale. Il soprano Rebeka Lokar è la gelida principessa protagonista dell’opera, mentre Calaf è il tenore Murat Karahan. Accanto a loro, Ruth Iniestafa il suo esordio in assoluto nel ruolo sopranile della dolce Liù.

Accanto a loro si riconfermano Giorgio Giuseppini come Timur, Antonello Ceron come Imperatore Altoum, Federico Longhi, Francesco Pittari e Marcello Nardis rispettivamente quali Ping, Pong e Pang, con Gianluca Breda come Mandarino e Ugo Tarquini quale Principe di Persia.

Con l’Orchestra sono impegnati il Coro diretto da Vito Lombardi, il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, i Tecnici dell’Arena di Verona, numerose comparse e il Coro di Voci bianche A.d’A.MUS. preparato da Marco Tonini.

Repliche: 13, 18, 26 luglio ore 21.00.

