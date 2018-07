Due grandi ritorni e un debutto per la quarta recita in Arena di "Turandot"

Mercoledì 18 luglio alle ore 21.00 va in scena Turandot per la sua quarta rappresentazione del 96° Arena di Verona Opera Festival 2018. Il capolavoro di Puccini rivive nell’allestimento fiabesco e spettacolare di Franco Zeffirelli, che ne firma regia e scene, con la collaborazione del premio Oscar Emi Wada per i costumi, di Maria Grazia Garofoli per i movimenti coreografici curati e di Paolo Mazzon per il lighting design.

Sul podio, dopo il successo della prima rappresentazione, rivediamo Daniel Oren, direttore di fama internazionale.Insieme a loro, il solido cast è composto da Giorgio Giuseppini come Timur, da Antonello Ceron come Imperatore Altoum, da Federico Longhi, Francesco Pittari e Marcello Nardis rispettivamente come Ping, Pong e Pang. Ritroviamo infine il Mandarino di Gianluca Breda e Ugo Tarquini come voce del Principe di Persia.

Il titolo impegna l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino ed i Tecnici dell’Arena di Verona insieme a numerose comparse e al Coro di Voci bianche A.d’A.MUS. istruito da Marco Tonini.

Ultima replica: 26 luglio, ore 21.00.

Per informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni

www.arena.it

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket

Prezzi da € 22,00 a € 189,00