Scatta la "Tulipanomania" con il contest fotografico del Parco Giardino Sigurtà

Anche per la stagione 2019 il Parco Giardino Sigurtà ripropone il contest fotografico dedicato alla strepitosa fioritura dei tulipani! Tutti possono partecipare a questa competizione fotografica, giunta ormai alla settima edizione, che negli anni ha appassionato sempre più visitatori. Il contest sarà attivo dall'8 marzo fino al 30 aprile 2019.

Per partecipare si dovrà inviare via mail al Parco entro il 30 aprile 2019 due immagini in alta definizione (peso massimo 2 MB ciascuna e formato jpeg) che ritraggono i tulipani e gli altri soggetti floreali di Tulipanomania, dalle forme e dai colori più vari.

I tre scatti più belli saranno scelti nei primi giorni di maggio dalla famiglia Sigurtà e gli autori delle fotografie avranno come premio un abbonamento stagionale valido per l’entrata al Parco per tutta la stagione 2019 (che terminerà il 10 novembre) e un riconoscimento “morale”: ovvero la divulgazione delle proprie fotografie sui canali di comunicazione del Parco.