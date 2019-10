La finale del prestigioso evento "Truck Look" a Bussolengo con oltre 100 camion aerografati

La finale di "Truck Look" 2019 si svolgerà a Bussolengo nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2019 presso il prestigioso piazzale Vittorio Veneto e vedrà l'elezione del camion con il "vestito" più accattivante.

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bussolengo, è tra i più prestigiosi d'Europa. Per tre giorni la città vedrà l'arrivo di circa 120 camion aerografati, vere e proprie opere d'arte che hanno ottenuto premi e riconoscimenti nelle diverse tappe della manifestazione svolte in Italia e all'estero. "Truck Look", team leader del settore e punto di riferimento da anni nell'organizzazione di raduni in Italia e all'estero è l'organizzatore della finale che si disputa in Italia, nella regione Veneto, dove si trova una delle sedi della Concessionaria Scania Rangoni & Affini S.p.A., main sponsor dell'evento.

Di anno in anno la finale si arricchisce di contenuti grazie al lavoro dell'Ingegnere Natalino Affini, profondamene convinto che la manifestazione, oltre ad ed essere un momento di svago e divertimento, sia un'ottima occasione per avvicinare le persone al lavoro del camionista aiutandoli a comprendere il ruolo determinante del trasporto su gomma nella qualità della vita quotidiana di tutti noi. Proprio per questo il programma della manifestazione prevede un momento istituzionale sabato 5 ottobre alle ore 19.30 dal titolo "Il futuro del trasporto: innovazione progresso" con l'intervento dell'ingegner Affini, del sindaco Roberto Brizzi e dell'assessore Massimo Girelli insieme ad imprenditori locali e ospiti istituzionali.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell'evento il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, l'assessore Massimo Girelli, l'ingegner Natalino Affini, amministratore delegato del Gruppo Rangoni & Affini e Mirko Zapparoli, presidente di "Truck Look". L'assessore Girelli e il vicesindaco Amantia hanno sottolineato la soddisfazione per la scelta di Bussolengo, che ospiterà per la prima volta la manifestazione e si prepara ad accogliere centinaia di persone provenienti dall'Italia e non solo, portando lustro alla città e indotto per le attività commerciali. L'amministrazione confida nel successo dell'evento e si augura che possa continuare a svolgersi nel nostro comune anche nei prossimi anni.

«Anche in questo weekend Bussolengo - spiega l'Ass. Girelli - sarà protagonista delle manifestazioni programmate nella nostra provincia. Ospiteremo un evento di livello internazionale. Come amministrazione non possiamo che essere soddisfatti del fatto che ci siano aziende importanti come la Rangoni & Affini S.p.A. e realtà come la Truck Look che scelgono Bussolengo per promuovere le loro iniziative. Questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e che le molte iniziative intraprese di promozione del territorio ormai hanno una risonanza che esce dai nostri confini. Come sempre - conclude l'assessore - ci sarà uno spazio dedicato anche ai bambini: infatti con l'iniziativa "photo show Truck" avranno la possibilità di essere immortalati a fianco di queste autentiche opere d'arte viaggianti».

Locandina "Truck Look" 2019 a Bussolengo

La direzione artistica dell'evento è affidata al signor Mirko Zapparoli, presidente di "Truck Look", professionista di pluriennale esperienza nell'organizzazione e gestione di queste manifestazioni, che curerà tutti gli aspetti dell'evento. La sicurezza verrà gestita da una agenzia che da anni collabora con le con attestato di qualificazione in corsi di antincendio e primo soccorso e vigilerà 24 ore su 24 per tutta la durata della manifestazione in, interfacciandosi continuamente con referenti del comune.

La manifestazione prenderà il via venerdì 4 ottobre alle ore 18 e si concluderà domenica 6 alle 22, con le premiazioni e il successivo saluto dei partecipanti attraverso un breve truck tour dedicato alla città di Bussolengo. Durante i 3 giorni di manifestazione allieterà le serate Radio Studio Più, partner del team "Truck Look" da oltre 10 anni, con i loro migliori programmi e DJ in diretta nazionale. Sarà inoltre allestito uno stand gastronomico con una grande area hospitality per garantire ai visitatori un ottimo streetfood e posti a sedere proprio di fronte al palco dove si alterneranno dj, artisti e musicisti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.bussolengo.vr.it

- https://www.facebook.com/Truck-Look

Evento Facebook