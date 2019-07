In Arena torna in scena per la seconda recita "Il Trovatore" firmato da Franco Zeffirelli

Una serata storica, lo scorso 29 giugno, per l’Arena di Verona, con applausi interminabili da parte di un pubblico attento, caloroso e generoso che gremiva l’antico anfiteatro. Un trionfo per lo spettacolo di Franco Zeffirelli, per i complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena di Verona, per la direzione di Pier Giorgio Morandi e per un cast davvero eccezionale.

Sono rimasti ancora pochi posti per rivedere gli stessi interpreti la sera di giovedì 4 luglio: Leonora è Anna Netrebko, al debutto areniano, al fianco del marito Yusif Eyvazov (il trovatore Manrico); il Conte di Lunaè Luca Salsi, Azucena è Dolora Zajick e Ferrando è Riccardo Fassi. Completano un cast applauditissimo in ogni ruolo Elisabetta Zizzo come Ines, Carlo Bosicome Ruiz, Dario Giorgelé come Vecchio zingaro, Antonello Ceron come Messo.

Il maestro Pier Giorgio Morandi dirige l’Orchestra areniana, il Coro istruito da Vito Lombardi e il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino. Anche i tecnici sono impegnati al massimo delle loro forze per porgere al pubblico la ricchezza e la complessità del grandioso spettacolo concepito dal compianto Franco Zeffirelli per gli spazi unici dell’Arena di Verona: dal 2001, con le sue atmosfere romantiche e i suoi colpi di scena, continua ad affascinare il pubblico, grazi anche ai costumi di Raimonda Gaetani, alle danze ispaniche di El Camborio riprese da Lucia Real e ai combattimenti coreografati dal maestro d’armi Renzo Musumeci Greco.

Repliche: domenica 7, sabato 20, venerdì 26 luglio – ore 21.00

Per informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni e contatti

Web: www.arena.it

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket