Al Centro Studi Campostrini il Trio O’Carolan in concerto

A Night in Bethlehem è un bellissimo brano della tradizione irlandese dedicato al Natale. Ma in realtà sono tanti i brani dedicati a questo magico momento nel repertorio legato all’arpa irlandese, strumento da centinaia di anni presente nella tradizione musicale irlandese e scozzese. Si potranno conoscere meglio durante il concerto a essi dedicato del Trio O’Carolan alla Fondazione Centro studi Campostrini martedì 17 dicembre alle 21 in via Santa Maria in Organo, 4. Ingresso libero.

Il repertorio proposto dagli artisti Fabio Rinaudo (uilleann pipes, scottish lowland small pipes, whistle), Luca Rapazzini (violino) ed Elena Spotti (arpa irlandese), è tratto da composizioni del XVI e XVII secolo che introducono l’ascoltatore alla comprensione della vita musicale dell’epoca, dell’originalità delle composizioni, in particolare quelle del leggendario arpista irlandese Turlough O’Carolan. Le dolcezze pizzicate di un’arpa, le note strappate a un violino e il soffio malinconico e melodioso della cornamusa, che sa di terra e sguardi rudi, porteranno gli ascoltatori alla scoperta di un universo musicale affascinante e sorprendente.

L’evento è patrocinato dal Comune di Verona e dalla Provincia di Verona e si ringrazia Banco BPM. Per informazioni chiamare il numero 045/8670770 o scrivere a info@centrostudicampostrini.it.

