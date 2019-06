Al Palazzo della Gran Guardia torna il "Très court international film festival"

Per il terzo anno consecutivo il Très Courts International Film Festival torna a Verona martedì 11 giugno 2019 (presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia) per un evento destinato a svolgersi in simultanea fra i cinque continenti, coinvolgendo (oltre a 100 sale cinematografiche francesi) 70 città in 20 diversi Paesi in tutto il mondo.

Il cuore del festival è la Competizione Internazionale, per la quale sono stati selezionati 38 titoli sotto i 4 minuti, che rappresentano il meglio della produzione dedicata ai cortometraggi. Nel programma sono presenti tutte le tipologie audiovisive (fiction, animazione, documentario), grazie alle quali i vari registi affrontano la sfida di catturare l’attenzione dello spettatore, mantenere un ritmo sostenuto e andare al cuore della vicenda in massimo 4 minuti.

I film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. Gli spettatori avranno la possibilità di scegliere il proprio cortometraggio preferito e il voto di Verona sarà quindi unito a quello di tutte le altre città del circuito per decretare il vincitore del Premio del pubblico, che verrà annunciato sul sito trescourt.com il 28 giugno.

Il Premio al Miglior Film sarà, invece, assegnato da una giuria internazionale, presieduta quest'anno da Michel Hazanavicious, regista Premio Oscar per The Artist (2011).



Dove: Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra – Verona

Quando: Martedì 11 giugno 2019 alle ore 17 e alle ore 21 in Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Evento per i maggiori di 14 anni.