A Verona il "Très Court International Film Festival"

Dopo il successo degli anni precedenti, non poteva mancare anche quest'anno l'appuntamento con Très Court! Il Festival dedicato agli amanti dei corti torna però quest'anno in un modo diverso, guidato dall'esigenza di adattarsi al nuovo mondo che ci circonda e alle sue necessità.

Nonostante questo, è stato chiaro sin da subito agli organizzatori del Très Court che il Festival non poteva fermarsi. Si è scelto quindi di presentare un'edizione speciale, totalmente online.

A partire dal 5 fino al 14 giugno, sarà infatti possibile connettersi al sito di Très Court (https://trescourt.com/fr/verona), dove verrete indirizzati direttamente alla pagina creata per la città di Verona. Nel momento in cui vi verrà chiesta una password, non dovrete far altro che inserire TC-VERONE nell'apposito spazio e avrete subito accesso all'intero catalogo del Concorso Internazionale.

Gli spettatori avranno la possibilità di immergersi nella creatività e nella passione degli artisti selezionati per Très Court , in quanto la 22a edizione del Festival vede la partecipazione di corti provenienti da 20 paesi, in un unico incontro di culture, stili e visioni, creando un momento di condivisione che diviene fondamentale in un periodo che ci vede sempre più alienati.

Tutti i film saranno sottotitolati in italiano, e sarà possibile riguardarli ogni qual volta lo si desideri nel corso delle due settimane. Come ogni anno, gli spettatori avranno la possibilità di votare i loro cortometraggi preferiti, tra quelli selezionati per il Concorso Internazionale, dando la loro preferenza per massimo tre titoli. Il Premio del Pubblico internazionale sarà poi attribuito al cortometraggio che avrà raccolto più voti tra quelli inviati dagli spettatori di tutto il mondo.

