Très Court International Film Festival: in Gran Guardia a Verona la rassegna internazionale di cortometraggi

Torna, dopo la positiva esperienza dell'anno scorso, il Très Court International Film Festival, giunto alla ventesima edizione, una rassegna internazionale di film corti, della durata massima di 4 minuti, presentato contemporaneamente nella prima metà di giugno in venti Paesi di Europa, Africa, Asia e Americhe. La nostra città, grazie all'Ufficio Cinema del Comune di Verona e all'associazione Alliance Française, è tra le 12 città italiane protagoniste dell'evento.



Nato nel 1999, il Très Court è strutturato in due diverse competizioni (la “Compétition Internationale”, aperta ai film provenienti da tutto il mondo, e “Paroles de Femmes”, dedicata ai soli personaggi femminili), ai quali si affiancano diversi programmi tematici paralleli per un totale di oltre 100 titoli selezionati nell’edizione 2018.



Mercoledì 6 giugno i quarantuno cortometraggi della “Compétition Internationale” saranno presentati a Verona presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia con due proiezioni alle ore 17.00 e 21.00 (ingresso libero). Alle 21.00 saranno presenti in sala l'assessore della Cultura, Francesca Briani, il console francese in Italia, Cyrille Rogeau e la presidente dell'Alliance Française di Verona, Rosalia Napoli.

I film verranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano e abbracceranno tutte le tipologie di spettacolo multimediale (fiction, animazione, videomusic, videoblog e documentario). Il pubblico veronese avrà la possibilità di votare per il proprio titolo preferito. Il voto di Verona sarà quindi unito a quello di tutte le altre città del circuito per assegnare il premio del pubblico.

La cerimonia di premiazione relativa alla “Compétition Internationale” si svolgerà a Parigi al Forum des images, dove, oltre al premio del pubblico, verranno consegnati il Grand Prix, il premio per l’originalità, il premio per l’animazione e il premio Canal+ (che garantirà la diffusione del corto vincitore sull’omonima emittente francese).



L’incarico di presidente di giuria 2018 è stato assegnato al regista, attore e sceneggiatore francese Eric Judor, comico assai popolare oltralpe. Al suo fianco l'attrice Amélie Etasse, l'attore David Mora, il cantautore Renan Luce, la critica cinematografica Chloé Valmary, il musicista Etienne Jaumet e la giornaliste Marie Kock e Marie-Anne Kleiber. Nelle ultime edizioni il Très Court ha avuto una media di 30.000 spettatori, di cui 10.000 in Francia e 20.000 nel resto del mondo.



I film sono presentati in versione originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti e riservato ai maggiori di 14 anni

Per info: Verona Film Festival, tel. 045 8005348, e-mail veronafilmfestival@comune.verona.it.



Con la collaborazione di Alliance Française di Verona e con il sostegno di AGSM e AMIA