Trekking Verona: un'escursione sulle colline tra Veronetta e le Torricelle

In una città antica e dalla storia millenaria come Verona, si può correre il rischio di considerare importanti solo i monumenti del centro storico, ma basta poco invece per ritrovarsi nell’atmosfera naturale ed accogliente delle sue colline...

Insieme girovagheremo in luoghi suggestivi tra arte, cultura, storia, folklore e tanto verde. Faranno da guida al nostro percorso tra Veronetta e le Torricelle sopra la città: il richiamo potente del fiume, i profumi dei manti verdi e i colori della natura, il ricordo degli spettacoli nel teatro, le leggende che hanno radice nelle epoche barbariche, luoghi ricchi di spiritualità, arte e tradizione e la ritrovata funicolare di Castel San Pietro con la sua ferrovia.

Partendo da Ponte Pietra attraverseremo l’Adige fino a raggiungere la Funicolare che ci porterà ad ammirare la città dalla magnifica vista di Castel San Pietro. Proseguiremo verso Fontana del Ferro fino ad arrivare dopo alcune tappe di racconti e aneddoti davanti a Giardino Giusti dove si concluderà la nostra passeggiata (per chi desidera fermarsi al termine del giro sarà possibile visitare autonomamente il Giardino).

La passeggiata è adatta a tutti. Sono consigliate scarpe comode per camminare.

Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti! Potranno salire anche in funicolare (il regolamento prevede al guinzaglio e con museruola).



Ritrovo: ore 10.00 a Ponte Pietra (lato torretta)

Durata tour: circa 2,5 ore

Costo escursione: 18 €. Bambini fino a 10 anni:5 €.

Il costo comprende: guida turistica, biglietto funicolare, organizzazione, assicurazione.

Escursione confermata con un minimo di 15 partecipanti.

PER INFO E ADESIONI

AMEntelibera

tel./fax +39 045 7600128

cell. 340 7739525 - 345 1780368

info@viaggiamentelibera.it www.viaggiamentelibera.it