Il trekking urbano quotidiano: si parte da via Albere a Verona

In corso tutto l'anno: camminate di un’ora circa partendo da via Albere Verona, che è la strada romana via Postumia, per scoprirla come moderni pellegrini ed esplorare la verde Spianà e i quartieri vicini.

DOVE - Ritrovo (e ritorno) all’incrocio tra via Albere e via Palladio, lato angolo bar e aiuola verde, fai un cenno di saluto e unisciti a noi. Dove non espressamente indicato le destinazioni si decidono insieme ai presenti.

QUANDO - Ci si trova sei giorni su sette, in orari diversi. Presentati puntuale qualche minuto prima dell’orario fissato nel calendario della settimana in corso.

DURATA - Mezz’ora di cammino all’andata e mezz’ora per il ritorno. Tempi più lunghi in occasione di eventi, o di volta in volta con il consenso dei presenti.

AGGIORNAMENTI - Giorni e orari variano di settimana in settimana per andare incontro alle esigenze di tutti. Gli appuntamenti vengono annunciati sulla pagina Facebook di viaAlbereVerona e EasyGreenVerona; in alternativa si può chiedere di essere avvisati scrivendo a easygreenverona@gmail.com. Inoltre chi preferisce può chiedere nell’email di far parte della lista Broadcast Whatsapp dedicata (specificando il proprio numero di cellulare).

COSTI - Si tratta di appuntamenti adatti a tutti, non serve iscrizione, gratuiti.

RESPONSABILITA’- Si tratta di un’iniziativa informale: ognuno è responsabile di se stesso.

INTENSITA’ - A passo svelto pur permettendo la conversazione. Di solito i percorsi sono di circa 4/5 chilometri. Una volta a settimana opzionale la Camminata Veloce a cui poter aggiungere 4 minuti di esercizio intenso stile protocollo Tabata.

Informazioni e contatti

È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio e delle relazioni di buon vicinato.

Web: viaalbereverona.com

Mail: easygreenverona@gmail.com