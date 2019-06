Dal 14 al 17 giugno 2019 si terrà a Tregnago la 58^ mostra provinciale "La Ciliegia D'Oro".

Il programma

VENERDI' 14

Ore 21:00

- Apertura stand enogastronomici



ORE 21:00

- LOOP SHOW presenta “ECHOES”

Una serata all'insegna della miglior musica House, Tech-House e Techno. Alla console Mattia Benetton E Nordin Luise (NEW MUSIC CONCEPT)



Link evento : Echoes tra le ciliege at Loop show // 14 giugno 2019

SABATO 15

Ore 21:00

- Apertura stand enogastronomici



ORE 21:00

- RIDDLE STAFF presenta “BREAK IT”

Una serata all’insegna della miglior musica Dance Commerciale, passando dal Reggaeton, alla Trap, agli Anni 90, agli Anni 00 ed all’ EDM, con lo Special Guest “RUDEEJAY”



Link evento : Break It - Sabato 15 Giugno - Tregnago (VR)

DOMENICA 16

Ore 09:00/12:00

- Raccolta ciliegie per la Mostra Provinciale

Ore 12:00/00:00

- Apertura stand



Ore 12:00/14:00

- Apertura cucina



Ore 14:00/19:00

- Motogiro Motosiresa Vol. 3



Link evento: Motosiresa 3.0



Ore 14:30/16:30

- Caccia al tesoro fra le attività commerciali del paese



Ore 15:00/17:00

- Spettacolo per bambini con Mago Righello e Scivoli Gonfiabili



Ore 16:45

- Premiazione del vincitore della Caccia al Tesoro



Ore 17:15

- Inaugurazione della Pink Bench (Panchina Rosa) inserita nel percorso "Il cammino delle scoperte", sarà presente come ospite "Jesusleny Gomes"



Ore 17:30

- Premiazione della 58a Mostra Provinciale "La Ciliegia D'Oro"



Ore 19:00/22:00

- Apertura cucina



Ore 18:30

- Lato A

Con i più grandi successi Rock dagli anni 60 ad oggi



Ore 21:00

- Red Hot Chili Crakers

Red Hot Chili Peppers Tribute Band



Link evento: Lato A & Red Hot Chili Crakers - Domenica 16 Giugno- Tregnago VR

LUNEDI' 17

Ore 19:00

- Apertura stand enogastronomici



ORE 20:30

- Serata con ULISSE E GIULIA

Una serata di balli di gruppo, liscio e non solo ...



Link evento : Serata di Liscio con Ulisse e Giulia - Tregnago (VR)



Per gli eventi di venerdì, sabato e lunedì: TENSOSTRUTTURA ZONA EX-ITALCEMENTI, TREGNAGO.



Per gli eventi di Domenica: PIAZZA ABRAMO MASSALONGO, TREGNAGO.

