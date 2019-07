All'Arena di Verona torna in scena La Traviata di Giuseppe Verdi

Venerdì 19 luglio alle 21 si riconferma il nuovo cast che ha appena portato in scena La Traviata di Giuseppe Verdi: Lungu, Petrov e Piazzola sono i protagonisti dello spettacolare nuovo allestimento del Festival 2019 firmato dal maestro Franco Zeffirelli, con i costumi di Maurizio Millenotti e le coreografie di Giuseppe Picone. Sul podio il maestro veronese Andrea Battistoni.

Repliche: 25 luglio, ore 21, 1, 8, 17, 22, 30 agosto, ore 20.45, 5 settembre, ore 20.45.

L’attuale cast ha riscosso un caloroso successo al suo debutto stagionale lo scorso 11 luglio: sull’immenso palcoscenico areniano saliva per la prima volta la Violetta di Irina Lungu, soprano russo molto applaudito in tutto il mondo e a Verona in particolare. Accanto a lei si confermava il connazionale Pavel Petrov, che interpreta il giovane Alfredo sin dall’inaugurazione dell’Opera Festival 2019, ed il veronese Simone Piazzola nei panni di Germont padre, ruolo in cui è internazionalmente noto tra i migliori baritoni verdiani. Veronese è anche il giovane Andrea Battistoni, che dirige l’Orchestra areniana e il Coro istruito da Vito Lombardi.

Si confermano anche tutti i comprimari, che comprendono esordienti di talento e voci note in tutto il mondo: Clarissa Leonardi come Flora, Carlo Bosi come Visconte Gastone, Gianfranco Montresor come Barone Douphol, nonché l’Annina di Daniela Mazzucato, il Giuseppe di Max René Cosotti, Daniel Giulianini come Marchese d’Obigny, Romano Dal Zovo come Dottor Grenvil, Stefano Rinaldi Miliani nel doppio ruolo di Domestico e Commissionario.

Regia e scene del maestro Franco Zeffirelli si avvalgono di storici collaboratori, tra cui Maurizio Millenotti, pluripremiato costumista, l’areniano Paolo Mazzon per le luci e Giuseppe Picone per le coreografie, di cui è protagonista Petra Conti, Principal Dancer del Los Angeles Ballet, con il Ballo dell’Arena di Verona coordinato da Gaetano Petrosino. Per il trucco della nuova Traviata ha disegnato il make-up dei personaggi principali Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics.

Informazioni e contatti

