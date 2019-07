All'Arena di Verona la quinta rappresentazione de "La Traviata"

Giovedì 25 luglio è insieme per l’ultima serata il grande cast delle recenti rappresentazioni de La Traviata: Irina Lungu, Pavel Petrov e Simone Piazzola, reduci dall’ottimo successo con il direttore d’orchestra Andrea Battistoni, nel nuovo allestimento firmato dal maestro Franco Zeffirelli, con i costumi di Maurizio Millenotti e le coreografie di Giuseppe Picone. Torna sul podio Daniel Oren, direttore musicale del Festival 2019.

Repliche: 1, 8, 17, 22, 30 agosto - ore 20.45 - 5 settembre - ore 20.45

Dalla Russia provengono entrambi gli interpreti di Violetta e del suo amato Alfredo: Irina Lungu, acclamata in tutto il mondo in questo titolo verdiano, l’ha finalmente portato all’Arena al fianco di un esordiente assoluto nell’anfiteatro veronese, il promettente Pavel Petrov, nel non facile ruolo del giovane Germont. Padre di lui è l’esperto Giorgio Germont di Simone Piazzola, richiestissimo baritono veronese che ha fatto di questa parte uno dei propri cavalli di battaglia.

La locandina mette insieme comprimari di assoluto rilievo tra debuttanti di talento e voci note nel panorama lirico internazionale: Clarissa Leonardi come Flora, Carlo Bosi come Gastone, Nicolò Ceriani come Barone Douphol, Daniela Mazzucato come fedele Annina, Max René Cosotti come Giuseppe, Daniel Giulianini come Marchese d’Obigny, Romano Dal Zovo come Dottor Grenvil, Stefano Rinaldi Miliani come Domestico e Commissionario.

Il maestro Daniel Oren torna sul podio dell’Orchestra areniana e del Coro istruito da Vito Lombardi. Regia e scene del maestro Franco Zeffirelli si avvalgono di storici collaboratori, tra cui Maurizio Millenotti, pluripremiato costumista, l’areniano Paolo Mazzon per le luci e Giuseppe Picone per le coreografie, di cui è protagonista Petra Conti, Principal Dancer del Los Angeles Ballet, con il Ballo dell’Arena di Verona coordinato da Gaetano Petrosino. Per il trucco della nuova Traviata ha disegnato il make-up dei personaggi principali Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics.

Dal 1 agosto La Traviata torna in scena con un cast completamente rinnovato e un nuovo maestro sul podio: si comincia festeggiando Plácido Domingo, che sarà un Germont d’eccezione, a 50 anni dal suo debutto in Arena e in Italia.

