"La Traviata" di Giuseppe Verdi all'Arena di Verona

Giovani cantanti affermati sono i protagonisti de La Traviata di Giuseppe Verdi in scena venerdì 30 agosto, penultima recita dell’Opera Festival 2019: Lana Kos, Stephen Costello, Amartuvshin Enkhbat. Daniel Oren guida i complessi artistici areniani nell’ultimo sogno di Franco Zeffirelli.

Ultima replica: 5 settembre - ore 20.45

Il capolavoro di Giuseppe Verdi, l’opera più nota e rappresentata in tutto il mondo, torna in scena per la penultima volta all’interno dell’Arena di Verona Opera Festival 2019. Il cast mette insieme alcuni dei migliori giovani artisti dell’Opera di oggi: la protagonista è Lana Kos, soprano croato già considerato una stella in patria e non solo; il suo amato Alfredo è il tenore statunitense Stephen Costello, che ha appena fatto il suo esordio assoluto nell’anfiteatro veronese; il baritono originario della Mongolia Amartuvshin Enkhbat, già acclamato in Arena, vi ha debuttato nel ruolo di Germont padre.

Prestigiose voci sono anche quelle delle parti di fianco: Marcello Nardis come Gastone di Letorières, Clarissa Leonardi come Flora,Nicolò Ceriani come Barone Douphol, Daniela Mazzucato come Annina, Alessandro Spina come Dottor Grenvil, Max René Cosotticome Giuseppe, Dario Giorgelé come Marchese d’Obigny, Stefano Rinaldi Miliani come Domestico e Commissionario.

La produzione è quella firmata da Franco Zeffirelli, estremo lascito registico e scenografico del maestro fiorentino con i costumi diMaurizio Millenotti e le luci di Paolo Mazzon. Il make-up dei personaggi principali è disegnato da Michele Magnani, Global Senior Artist di MAC Cosmetics. Il Ballo dell’Arena di Verona coordinato da Gaetano Petrosino si esibisce nelle coreografie dell’étoile Giuseppe Picone, con la prima ballerina Eleana Andreoudi.

Alla guida dell’Orchestra e del Coro istruito da Vito Lombardi, c’è Daniel Oren, Direttore Musicale del Festival areniano 2019, che il 29 agosto festeggia la propria serata n° 500 sul podio dell’Arena di Verona con una recita speciale di Tosca dal cast stellare tra cui Vittorio Grigolo al debutto, Hui He, Ambrogio Maestri e altri importanti artisti del panorama lirico mondiale.

