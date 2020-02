Partenza da Torri del Benaco per l'11esima edizione della "Traversata a nuoto del Garda"

Si disputerà sabato 11 luglio 2020 l’undicesima edizione della "Traversata a nuoto del Garda", terzo trofeo Acque Libere targato A.S.C. (Attività Sportive Confederate) e Sport Management che porterà i partecipanti da Torri del Benaco in provincia di Verona a Toscolano Maderno sulla sponda bresciana del lago. Un percorso mozzafiato di 7,5 chilometri attraverso un panorama suggestivo ne lago più grande d’Italia.

Il percorso si svolge in linea retta da sponda a sponda con partenza dal porto di Torri del Benaco e arrivo all’Ex Campo Ippico a Toscolano Maderno per una distanza di circa 7 km (valore indicativo). Il via alle ore 15.30 con tempo limite massimo fissato in 3 ore e mezzo. Tutto il tragitto della gara sarà segnalato da boe di regata e da barche d'appoggio per garantire la sicurezza degli atleti e per creare una corsia indispensabile ai nuotatori pronti a compiere questa piccola, grande impresa.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/248616602816882/