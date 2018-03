"Tran Tran" a Verona, spettacolo di improvvisazione teatrale

Il 16 marzo del 1898 veniva fondata a Torino la Federazione Italiana Giuoco Calcio; il 16 marzo del 1926 nasceva Jerry Lewis, attore, comico e regista statunitense; il 16 marzo del 1942 veniva approvato il Codice Civile italiano; il 16 marzo del 1947 nasceva Eugenio Bennato, cantautore italiano. In questa fantastica ricorrenza potreste essere anche voi testimoni di un evento storico ed irripetibile: venite al Teatro Satiro OFF a vedere Improschegge, venerdì 16 Marzo 2018!



Un tram si ferma e i passeggeri salgono. Ognuno con la sua vita, i suoi ricordi, le sue fantasie e i suoi pensieri. E se i pensieri, le fantasie e i ricordi si potessero vedere e sentire? Il tram allora si riempirebbe di immagini e vicende, personaggi e colori, avventure ed emozioni, un flusso di racconti vivi e mischiati, un alternarsi di storie senza soluzione di continuità. Poi il tram si ferma e i passeggeri scendono.

Un giorno come gli altri, un comunissimo mezzo di trasporto, la tratta è regolare da fermata a fermata, insomma... il solito Tran Tran.

Nel teatro di #improvvisazione per Long Form si intende uno spettacolo costituito da scene o storie improvvisate di ampio respiro correlate tra loro da trama, contesto, personaggi o temi. Nello spettacolo possono coesistere situazioni comiche, drammatiche, oniriche, realistiche in una continua mescolanza di stili. Suggerimenti sono chiesti al pubblico e utilizzati in scena come ispirazioni per la creazione e lo sviluppo dello spettacolo.



Direzione artistica dello spettacolo a cura di Cambiscena.



Non perdete il tram! Biglietto unico 8 euro, 6 euro per chi prenota entro il 12 Marzo.



Inizio #spettacolo ore 21.07, le prenotazioni saranno ritenute valide fino alle 20.50.



Per informazioni e prenotazioni scrivi a prenotazioni@improschegge.it vai sul sito http://www.improschegge.it/. Ti aspettiamo!