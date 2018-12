Tramonti da Barana: festa di Capodanno in rifugio

Anche quest'anno il Baldo sembra concederci la possibilità di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in cresta! Così, abbiamo pensato ad un programma che ci permetta di regalarvi non uno, ma ben tre tramonti in alta quota, tre tramonti da BARana!

Le creste sono già imbiancate, ricoperte da poca neve, in molti punti ghiacciata, e la tendenza meteo fa presumere che lo rimangano anche nelle prossime settimane.

LA NOSTRA PROPOSTA è INDICATA E RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AD UN PUBBLICO DI AMANTI DELLA MONTAGNA, CONSAPEVOLE DELLE CONDIZIONI, ANCHE DI SISTEMAZIONE E COMFORT, CHE SI POSSONO TROVARE ORA IN UN RIFUGIO A 2200m slm e CHE ABBIA ESPERIENZA INVERNALE: SERVONO I RAMPONI.

È, ALTRETTANTO, NECESSARIO IL PROPRIO SACCO A PELO PER DORMIRE, LE STANZE DA LETTO NON SARANNO RISCALDATE.

IL PROGRAMMA STESSO VERRA' CONFERMATO O MENO SOLO SULLA BASE DEL BOLLETTINO METEO DEL 28 DICEMBRE 2018.



Saremo aperti SOLO IN QUESTI GIORNI E CON QUESTO PROGRAMMA:

Sabato 29 dicembre, APERTI SOLO LA SERA, con possibilità di cena e pernottamento a menù (lo stabiliremo sulla base del numero di prenotati) e prezzo fissi: 30€ pp. PRENOTAZIONE GRADITA.

Domenica 30 dicembre a pranzo, con menù alla carta, SENZA PRENOTAZIONE

Domenica 30 per cena con menù alla carta e pernottammento, MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE

Lunedì 31 dicembre a pranzo, con menù alla carta, SENZA PRENOTAZIONE

LUNEDì 31 DICEMBRE, PER IL CENONE DI CAPODANNO E IL PERNOTTAMENTO, ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE.

Il menù sarà semplice, con proposte della tradizione montana, verrà definito nel dettaglio sulla base dei prenotati e comprenderà:

- antipasto caldo

- primo piatto

- secondo piatto

- dolce

- brindisi di mezzanotte

- cotechino e lenticchie

Ci saranno, eventualmente, alternative per vegetariani/vegani.

Prezzi:

50€ pp per i SCI CAI,

60€ pp non soci,

comprensivi di pernottamento e colazione.



Viste le condizioni di innevamento e ghiaccio non proponiamo il solo cenone, anzi consigliamo di evitare di scendere la notte dopo il brindisi.

Le bevande, ad eccezione del brindisi di mezzanotte, NON SONO INCLUSE.



Martedì 1 gennaio,

SCAMBIO DI AUGURI IN QUOTA CON A DISPOSIZIONE UNA COLAZIONE SALATA DALLE 10 ALLE 12, al prezzo fisso di 10€ pp.

ATTENZIONE. IL 1 GENNAIO NON SAREMO APERTI A PRANZO!



Per qualsiasi comunicazione/prenotazione:

info@equipenatura.it