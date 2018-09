Training autogeno, corso base a Verona

Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento psico-fisico, che consente di sciogliere le tensioni dovute all’ansia. L’attuare un corretto rilassamento fisico porta al raggiungimento di una distensione psichica; corpo e mente non sono due realtà separate, ma le componenti di un’unica persona umana.

Le abilità acquisite con il T.A. possono essere una risorsa facilmente utilizzabile e valida per quanti intendono arrivare ad un più completo possesso di se stessi, per aumentare la loro qualità di vita personale e relazionale.



NOTE ORGANIZZATIVE

Corso Base 2018



Il mercoledì ore 18.30-20.00

Date: 17-24-31 Ottobre, 07-14-21-28 Novembre, 05 Dicembre 2018

Conduttore: Dott. PIERGIORGIO MALESANI, Psicologo Psicoterapeuta

Quota di partecipazione: € 90,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it