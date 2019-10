Sabato 12 ottobre, alle ore 18, verrà inaugurata a Villa Venier la mostra “Tra gli uomini”, dell’artista tedesco hansARTig, al secolo Hans-Joachim Kampa. L’artista, originario della cittadina tedesca di Tübingen, con una formazione accademica nell’ambito della scultura, pittura e grafica, completata da un percorso di studi sulla pedagogia legata all’arte e sull’arte come terapia, da qualche anno si è trasferito a Custoza, dove ha portato la sua arte e dove continua a dar vita a nuove opere. Il suo nome è conosciuto a livello internazionale: ha esposto in tutta la Germania, in Argentina, in Spagna, Polonia, Russia, Finlandia, arrivando anche in Italia ed ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura, si svilupperà negli spazi al pian terreno di Villa Venier, nel salone di ingresso, nelle salette attigue e nella chiesetta, ospitando opere di scultura, pittura e grafica. «Il nostro Comune vanta il pregio di avere tra i propri concittadini diversi artisti, molti di fama internazionale. Artisti con una storia artistica e personale molto importante: ospitare il nostro concittadino hansARTig è un motivo di orgoglio per il territorio», spiega l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe, che ricorda come la valorizzazione del Comune attraverso l’arte sia uno dei punti cardine nel progetto culturale dell’Amministrazione.

All’inaugurazione interverranno le autorità del Comune di Sommacampagna, Sandro Zeno, introdurrà il lavoro dell’artista, mentre Marco Pasetto intratterrà il pubblico in una performance musicale. Al termine un rinfresco offerto al pubblico, nel caffè letterario, inaugurato lo stesso pomeriggio.

«L’arte, nelle sue diverse forme, ha un ruolo importante nella crescita individuale dei cittadini. È motivo e momento di confronto, di riflessione, di costruzione di un’identità personale e di crescita di una società», conclude l’Assessore. E momento di confronto sarà la conferenza “Sul significato dell’arte moderna”, che si terrà presso la mostra domenica 3 novembre alle ore 10.30.

Informazioni e contatti

La mostra, visitabile dal 12 ottobre al 17 novembre, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 20, ad ingresso libero.

Visite guidate alla mostra martedì 15 ottobre e martedì 5 novembre alle ore 18, domenica 17 novembre alle ore 16.

Web: https://www.facebook.com/ComuneSommacampagna

- Evento Facebook