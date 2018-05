Tour Guidato del Mistero a Verona “Killing Cangrande”

Verona, 24 luglio 1329

E’ l’alba quando un lungo corteo funebre entra da Porta Palio e si dirige verso la Chiesa di Santa Maria Antica. Su un carro, il corpo di Cangrande della Scala, signore di Verona, l’uomo cui Dante Alighieri dedicò il Paradiso della Divina Commedia, che morì appena due giorni prima a Treviso. Per secoli la sua morte è rimasta avvolta nel mistero. Nel 2004 l’autopsia eseguita sul corpo mummificato di Cangrande ha sollevato il velo e ha rivelato la vera causa della morte: avvelenamento.

Siete pronti ad indagare su un omicidio vecchio di 700 anni?

Condotti da una vera guida turistica, vestite i panni di investigatori e tra monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi, lasciate che la città di Verona riveli una verità sepolta da secoli.

Mettete in gioco la vostra curiosità e tutte le vostre abilità in questo storytelling condiviso! Il Tour non è una gara tra squadre: i giochi che verranno proposti serviranno ad andare avanti con la storia. Sarete protagonisti di un’indagine e la vera sfida sarà con voi stessi, per trovare la verità finale.

Dettagli del tour guidato del mistero a Verona

Punto di partenza: di fronte a Castelvecchio

Itinerario: Castelvecchio, Piazza Bra (lato Arena), Chiesa di Santa Maria della Scala, Piazza delle Erbe, Duomo (Chiesa di Sant’Elena), Sant’Anastasia, Arche Scaligere. Tutti i monumenti saranno visitati solo all’esterno.

Durata: circa 2 ore e mezza

Numero di partecipanti: minimo 8, massimo 30

La storia che raccontiamo è liberamente ispirata alle opere di Ettore Napione.

Evento organizzato con Assoguide Verona