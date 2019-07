Tour guidato al Giarol Grande alla scoperta dei rapaci e "Popone e il granello di polvere"

Martedì 23 luglio, è in programma l’ultimo tour guidato al Giarol Grande della rassegna Natura da favola organizzata da Fondazione Aida e Biospheare.

Alle 20.30 prenderà il via la passeggiata notturna alla scoperta dei rapaci coordinata da guide naturalistiche esperte. Leggende, racconti e superstizioni hanno da sempre alimentato il fascino di questi straordinari animali. L’iniziativa è l’occasione per i bambini di avvicinarsi a questo mondo grazie anche ai racconti dell’attore Matteo Mirandola che accompagnerà il gruppo in un suggestivo mondo fatto di magia e di tante storie appassionanti (via Belluno, 26. Ingresso 6 euro).

Per la rassegna La città dei ragazzi organizzata con la IV Circoscrizione presso Forte Gisella, giovedì 25 luglio, andrà in scena lo spettacolo Popone e il granello di polvere di Artisti Associati (ore 21, ingresso gratuito fino a 10 anni). Liberamente tratto dalla fiaba di Theodor Seuss Geisel, Popone e il granello di polvere è una storia che con un linguaggio nuovo e contemporaneo conquista le nuove generazioni, fornendo un pretesto per una riflessione su temi importanti come la tolleranza, la tutela delle minoranze, il rispetto e la perseveranza. Lo spettacolo narra di un grande e grosso elefante che, mentre ciondola spensierato nella giungla, incontra un popolo talmente piccolo da abitare su di un granello di polvere. I nuovi piccoli amici hanno bisogno dell’aiuto del tenero elefante; sono alla ricerca di un posto sicuro dove vivere, senza la continua paura di essere schiacciati. Popone li aiuterà pur incontrando mille difficoltà.

