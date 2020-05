Alla scoperta di Verona archeologica sui canali social

«Abbiamo iniziato ad accompagnarvi alla scoperta di Verona archeologica con una piccola rubrica di pillole archeologiche che abbiamo chiamato "Veronensia". Siamo partiti con un nostro tour (reale!) sempre molto apprezzato, “Verona e le sue mura”, un tour lungo i resti delle antiche mura che cingevano Verona in età romana e tardo antica. Siamo partiti da Porta Borsari e ne stiamo seguendo il tracciato, qui sotto in rosso in una planimetria edita da Giuliana Cavalieri Manasse nel 2018. E dopo le mura? Chissà fino a dove arriveremo, seguiteci e lo scoprirete!». Così Archeonaute Verona che promuove i suoi nuovi appuntamenti archeologici a Verona: tour archeologici comodamente da casa.

