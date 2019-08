"Tosca" e "La Traviata" all'Arena di Verona

Venerdì 16 agosto va in scena la seconda recita di Tosca di Puccini, nell’allestimento di Hugo de Ana, che ne ha curato regia, scene, costumi e luci: il cast è il medesimo della memorabile prima, che ha visto il debutto del grande soprano madrileno Saioa Hernández nei panni della protagonista, il tenore Fabio Sartori in quelli di Cavaradossi e il baritono Ambrogio Maestri in quelli del barone Scarpia.

Completano il cast giovani voci di valore la cui fortuna è legata a quella del Festival areniano e artisti di rilievo internazionale, come Biagio Pizzuti (Sagrestano), Krzysztof Bączyk (Angelotti), Roberto Covatta (Spoletta) e Nicolò Ceriani (Sciarrone); il Carceriere è Stefano Rinaldi Miliani e il Pastorello è interpretato dal giovanissimo Enrico Ommassini. Il Maestro Daniel Oren, Direttore Musicale del Festival 2019, torna alla guida dell’Orchestra areniana, del Coro preparato da Vito Lombardi e del Coro di voci bianche A.Li.Ve diretto da Paolo Facincani.

"Tosca" di Giacomo Puccini. Repliche: 23, 29 agosto 2019, 6 settembre 2019 - ore 20.45.

Sabato 17 agosto è invece la volta di La Traviata, nuova produzione del Festival 2019 ed estremo lascito registico e scenografico di Franco Zeffirelli. I costumi sono di Maurizio Millenotti e le luci di Paolo Mazzon. La stella del belcanto Lisette Oropesa giunge alla sua ultima replica all’Arena di Verona come Violetta, ruolo in cui è osannata in tutti i teatri più importanti del mondo. Con lei sono in scena eccezionalmente l’affascinante Alfredo di Vittorio Grigolo e l’illustre Germont di Leo Nucci, beniamino areniano.

Completano il cast ottimi comprimari come Marcello Nardis (Gastone), Nicolò Ceriani (Barone Douphol), Clarissa Leonardi (Flora),Alessandro Spina (Dottor Grenvil), Daniela Mazzucato (Annina), Max René Cosotti (Giuseppe), Dario Giorgelé (Marchese d’Obigny),Stefano Rinaldi Miliani (Domestico/Commissionario). Il Ballo dell’Arena coordinato da Gaetano Petrosino si esibisce nelle coreografie create da Giuseppe Picone, in cui debutta la prima ballerina Eleana Andreoudi. Il Direttore Musicale del Festival 2019 Daniel Oren dirige l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona.

"La Traviata" di Giuseppe Verdi. Repliche: 22, 30 agosto 2019, 5 settembre 2019 - ore 20.45.

Informazioni e contatti

Informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket