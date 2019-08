"Tosca" di Puccini all'Arena di Verona

Venerdì 23 agosto va in scena la terza recita di Tosca di Puccini nel potente spettacolo firmato da Hugo de Ana, con la conferma di Fabio Sartori e Ambrogio Maestri nell’eccezionale cast, cui si aggiunge il soprano Hui He, acclamata in tutto il mondo e all’Arena di Verona, dove festeggia 15 stagioni consecutive. Sul podio il maestro Daniel Oren guida i complessi artistici areniani.

Ultime repliche: 29 agosto 2019, 6 settembre 2019 - ore 20.45

Hui He fa con questa recita il suo debutto stagionale nella ben nota e amata Arena di Verona, dove ha esordito nel 2005 come Liù inTurandot, tornando poi ad ogni Festival con crescenti consensi. Il soprano di Xi’an, già vincitrice di Operalia e del Concorso Voci Verdiane, ha recentemente interpretato al Teatro Filarmonico di Verona l’impegnativa parte di Adriana Lecouvreur, ruolo in cui solo venti giorni fa ha sostituito nientemeno che Anna Netrebko al Festival di Salisburgo con pochissime ore di preavviso e, come risultato, un trionfo di pubblico.

Accanto a lei, per l’ultima sua recita del Festival 2019, torna in scena il celebre tenore Fabio Sartori nei panni di Cavaradossi, dopo il successo riscosso con numerose richieste di bis per il suo toccante E lucevan le stelle. Il grande baritono Ambrogio Maestri dà invece voce e corpo al barone Scarpia, vero deus ex machina drammaturgico e musicale della vicenda. Completano il cast giovani voci di valore la cui fortuna è legata a quella del Festival areniano e affermati artisti di rilievo internazionale, come Biagio Pizzuti (Sagrestano), Krzysztof Bączyk (Angelotti), Roberto Covatta (Spoletta) e Nicolò Ceriani (Sciarrone); il Carceriere è Stefano Rinaldi Miliani e il Pastorello è interpretato dal giovanissimo Enrico Ommassini. Il Maestro Daniel Oren, Direttore Musicale del Festival 2019, torna alla guidadell’Orchestra areniana, del Coro preparato da Vito Lombardi e del Coro di voci bianche A.Li.Ve diretto da Paolo Facincani. Lo spettacolo è l’efficace, solenne e simbolica produzione realizzata per l’immenso palcoscenico dell’Arena di Verona dal regista, scenografo e costumista argentino Hugo de Ana, che ne cura anche le luci.

Il 29 agosto Hui He sarà ancora protagonista di Tosca per una serata davvero speciale: per l’ultima recita Ambrogio Maestri saràScarpia e, per un’unica eccezionale data, il tenore Vittorio Grigolo salirà sull’immenso palcoscenico per la prima volta nei panni diCavaradossi. L’occasione è la recita numero 500 in Arena per il maestro Daniel Oren, che aveva diretto un giovanissimo Grigolo nel 1990 all’Opera di Roma con Pavarotti e Kabaiwanska. L’appuntamento è imperdibile.

