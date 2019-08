A Torri del Benaco musica e divertimento con "Torri in rosa"

Vi aspettiamo sabato 24 agosto a Torri del Benaco per l'evento "Torri in rosa". Dalle 21.30 musica in tutte le piazze e tanto divertimento con un paese allestito a tema.

Il programma

Piazza porto dj CRIS TOMMASI

piazza Umberto 1 DENISE DEN DEN TRIO

piazza della chiesa HILLYBILLI SOUL TRIO

Musica fino alle 2 del mattino. È gradito colorarsi di rosa

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2333541470193586/