Al Palazzo della Gran Guardia il convegno "Torniamo sulla terra"

Ripartiamo dai fondamentali: la buona società, il buon cibo e la buona agricoltura per ritrovare il benessere quotidiano. Protagonisti del mondo industriale, della salute e prevenzione e del settore agricolo discutono delle buone pratiche del territorio.

Programma

18:00 - 18:40

Intervista a Eliana Liotta, autrice dei best seller "L'età non è uguale per tutti" e "La dieta smart"

18:45

Investire nella buona società, intervista a Paolo Bedoni, Presidente di Cattolica e Alberto Minali, AD Cattolica

19:15

Dalla terra alla tavola, Intervista e video show cooking con lo chef stellato Alessandro Dal Degan

19:30

Tavola rotonda con la partecipazione di Cattolica Assicurazioni, Coldiretti Veneto, Colorificio S Marco, Meracinque



A seguire, un aperitivo di networking



Ingresso libero previa mail a eventi@corriereveneto.it / 2gm@giuliamariadotto.it