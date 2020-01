Al Pala Masprone il "Torneo open di Subbuteo città di Verona"

Domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 9 alle ore 17, si svolge il "Torneo open di Subbuteo città di Verona" Memorial Massimo Faccini, presso il Pala Masprone di Verona. Per partecipare al torneo, è necessario essere tesserati FISCT (Federazione Italiana Subbuteo e Calcio Tavolo), ed inviare una mail per l'iscrizione alla casella asd.vrsubbuteo@gmail.com, entro le ore 24 di mercoledì 29 gennaio.

Il costo dell'iscrizione è di 12 euro, mentre l'entrata per gli spettatori è assolutamente libera.

Nato in Gran Bretagna nel 1947 da un’idea di Peter Adolph, il gioco è una semplice riproduzione in scala del gioco del calcio, in realtà a subbuteo si gioca uno contro uno. Ciascuno dei quali ha una squadra composta da undici calciatori in miniatura che devono colpire il pallone con un colpo a “punta di dita”: i dieci che giocano in avanti sono ritratti in una posizione normale al di sopra di una base concava, mentre il portiere è raffigurato in posizione di parata (con le mani e le braccia verso l’alto) con un’asticella lunga circa 10 cm alle sue spalle, per permettere al giocatore di utilizzare l’estremo difensore dal retro della porta in miniatura. Il modo corretto di effettuare un colpo a punta di dito prevede che la miniatura sia colpita con l’unghia del dito indice o medio senza fare leva sul pollice ma solo sulla superficie di gioco.

Il possesso della palla spetta al proprietario della miniatura che per ultimo entra in contatto con la palla. I tiri in porta possono essere effettuati una volta che la palla supera la “linea di tiro”. Il gioco si svolge su una superficie di forma rettangolare di panno verde di circa 140 cm per 91 cm, rappresentante un campo di calcio.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67622&tt=verona_agid