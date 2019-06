Torneo Italiano di tennis over 55: le finali nazionali per la prima volta a Bovolone

Sono state presentate giovedì 20 giugno nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, le finali del Torneo Italiano di tennis Over 55, in programma per la prima volta a Bovolone, dal 27 al 30 giugno.

Sono intervenuti il Consigliere Provinciale con delega allo Sport, Albertina Bighelli; l’Assessore allo Sport di Bovolone, Orfeo Pozzani; il Delegato provinciale della Fit (Federazione italiana tennis), Roberto Bagliardini e il Presidente dell’Asd Nuovo tennis Bovolone, Adriano Bissoli, accompagnato da dirigenti e soci della stessa associazione sportiva.

A Bovolone sono attese le quattro finaliste tra le otto regioni che stanno terminando, in questi giorni, le fasi eliminatorie del torneo, ovvero Toscana, Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Marche e Piemonte.

Giovedì 27, presso il centro di via Bellevere, sono previsti il check-in per i giocatori e i sorteggi per le partite che inizieranno il giorno successivo. Domenica 30 sono invece in programma i match decisivi e le premiazioni alla presenza del delegato provinciale della Fit, Roberto Bagliardini.

Gli atleti che scenderanno in campo hanno tra i 55 e i 60 anni. Si giocherà su terra rossa al meglio dei tre set con tie-break. Nel 2018 le finali del Torneo Italiano di tennis Over 55 si erano tenute a Pavia.