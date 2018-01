Al Centro Sportivo Comunale Consolini il torneo di calcio La Grande Sfida

Sabato 27 Gennaio dalle 9.30 alle 12.00 si terrà il torneo di calcio La Grande Sfida, presso il Centro Sportivo Comunale Consolini (Via Ascari 1, Verona), nella struttura Geodetica, che vedrà coinvolte le squadre di: LEGNAGO - BUSSOLENGO 2 - CONI 1 (VR) - ISOLA DELLA SCALA - BOVOLONE – STALLAVENA DI GREZZANA.

Nella stessa giornata il torneo si svolgerà a Illasi(VR) e presso la palestra della scuola “Ciliegi” a Golosine (IV°Circoscrizione) coinvolgendo le altre squadre di tutta la Provincia.

Dalla settimana scorsa sono stati inseriti nelle attività circa cento studenti per l’alternanza Scuola-Lavoro, che hanno modo di completare la loro formazione in un percorso di incontro con persone con difficoltà, nello sport e nel tempo libero, con la possibilità di mettere in gioco le proprie risorse e sviluppare le proprie attitudini.