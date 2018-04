Tony Pagliuca ospite in Feltrinelli presenta il suo nuovo album "Canzone d’amore"

Venerdì 13 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, Tony Pagliuca presenta il suo nuovo progetto musicale. A 50 anni dall’uscita di Ad Gloriam, il primo album dello storico gruppo Le Orme, il carismatico pianista e tastierista della band, Tony Pagliuca pubblica un nuovo progetto musicale con l’interpretazione per pianoforte solo di alcuni dei grandi successi del gruppo, dal titolo "Canzone d’amore". Interviene il giornalista Giulio Brusati.

Componente de “Le Orme” sin dal 1968 assieme ad Aldo Tagliapietra e Michi dei Rossi, Tony Pagliuca ha partecipato al successo del primo album Ad Gloriam , manifesto della psichedelia italiana. Pagliuca, compositore di tutti i principali successi delle Orme, convinto della fine del periodo del “Beat” coinvolge gli altri componenti della band a sperimentare nuovi stili, cosa che porta alla creazione degli album Collage e Uomo di pezza (contenente alcuni dei più grandi successi come “Gioco di bimba”). Sono questi dischi a segnare l’inizio dell’epoca della musica progressive. Seguono gli album Felona e Sorona (considerato uno dei più influenti dischi di progressive al mondo) e Contrappunti (la vetta compositiva del trio Pagliuca-Tagliapietra- Reverberi). Con i successivi album Smogmagica , Verità nascoste , Storia o Leggenda e Florian , Le Orme si consolidano come una delle più importanti realtà della storia della musica leggera. L’album è disponibile in versione CD in digipak a 4 ante e il vinile in bauletto singolo.