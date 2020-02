Tones and I in concerto al Teatro Romano per il Rumors Festival di Verona

Dall’Australia con furore arriva a Verona, il 24 giugno 2020 presso il Teatro Romano, Tones and I, una delle cantanti rivelazione degli ultimi tempi, una sorta di versione "positive" di Billie Eilish.

Una grande notizia per tutti i suoi fan del nostro paese, che si sono innamorati di lei grazie alla super hit Dance Monkey, un brano capace di conquistare le posizioni alte della nostra classifica dei singoli e di resistere anche all’arrivo dei grandi successi di Marracash e tha Supreme. Tones and I in Italia nel 2020.

La giovanissima cantante australiana presenterà anche nel nostro paese i brani contenuti nel suo primo EP, The kids are coming, contenente il suo primissimo singolo, Johnny Run Away, oltre alla super hit Dance Monkey.

