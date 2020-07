All'Arsenale di Verona va in scena la divertente commedia "Toccata e fuga"

Per la rassegna "Teatro nei Cortili" è in programma dal 7 al 9 luglio 2020, a Verona presso l'Arsenale, lo spettacolo "Toccata e fuga". Un’esilarante commedia di Derek Benfield che ci narra le vicissitudini di due coppie di amici dove si intrecciano tradimenti ed equivoci di ogni genere. Una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondersi i reciproci inganni. Una serie esilarante di situazioni al limite, scandiscono il ritmo della commedia, deliziando lo spettatore con innumerevoli e continui colpi di scena.

Trama

Tutto funziona a meraviglia per Giorgio, perché, mentre sua moglie è in viaggio per lavoro, egli presta il suo appartamento all’ amico Bruno per aiutarlo ad “intrattenere” una giovane ragazza. In questo modo, il caro amico Giorgio, sa che non c’è pericolo che la sua relazione venga scoperta, perché nello stesso momento in cui Bruno è con l’amante, Giorgio è nell’appartamento di Bruno “intrattenuto” da sua moglie! Quando la moglie di Giorgio torna a casa un giorno prima, però...

