A Verona il Tocatì - Festival internazionale dei giochi di strada: ospite d'onore la Bretagna

Nel centro storico di Verona è in arrivo dal 12 al 15 settembre 2019 la XVII edizione del Tocatì, il festival dei giochi di strada.

Ospite d'onore di questa edizione la Bretagna con i suoi giochi, i suoni e le danze tradizionali. Grazie alle numerose comunità di gioco bretoni che saranno a Verona per questa XVII edizione del Tocatì, il centro cittadino si ritroverà immerso in un immaginario che sa di tradizioni marinare dominato dal blu del mare, dal grigio delle costruzioni in pietra e dal verde dei grandi prati.

Un immaginario profondamente artigianale che si potrà toccare cimentandosi con gli strumenti di gioco costruiti per lo più in legno e sapientemente rifiniti a mano. Un’atmosfera da vivere danzando sul suono della tradizionale Bagad o da gustare con i deliziosi piatti della cucina bretone.

Simboli

Anche quest’anno Tocatì mette in evidenza tre valori simbolo che contraddistinguono il gioco, e che verranno declinati attraverso tutte le arti presenti al festival: salvaguardia, impegno, evoluzione.

Salvaguardia : il gioco è trasmissione

: il gioco è trasmissione Impegno : il gioco è determinazione

: il gioco è determinazione Evoluzione: il gioco è crescita

I giochi, gli appuntamenti e gli ospiti di Riflessioni verranno annunciati nei prossimi giorni.

Informazioni e contatti

Pagina Facebook: Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada

Account Instagram: @festival_tocati

Per ulteriori info, visitate il sito: www.tocati.it

Evento Facebook