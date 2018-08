"Tocatì" 16^ edizione: torna a Verona il Festival internazionale dei giochi in strada

Torna dal 13 al 16 settembre 2018, per la sedicesima edizione, il Festival internazionale dei giochi in strada, appuntamento ideato e organizzato dall'AGA Associazione Giochi Antichi di Verona in collaborazione con il Comune di Verona.

La manifestazione propone, nelle più belle piazze del centro storico di Verona, per l'occasione libere dalle auto, un'ampia selezione di giochi tradizionali di strada italiani e stranieri, con la possibilità di sperimentarli.

L'ospite d'onore dell'edizione di quest'anno è la Francia del Sud, rappresentata da gruppi di giocatori proveninti da Occitania, Provenza, Alpi e Costa Azzurra, Nuova Occitania e gruppi Baschi. In programma anche numerosi eventi collaterali, incontri, suoni e sapori.

Tutte le informazioni sul Festival sono disponibili all'interno del sito dedicato: www.tocati.it.

